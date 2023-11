Chcą wyrzucić mistrza Polski z ligi. Spółki Skarbu Państwa w tle

Ciąg dalszy awantury ze spółkami Skarbu Państwa w tle. Byli prezesi dwóch klubów PGE Ekstraligi domagają się natychmiastowego wycofania spółek z Platinum Motoru Lublin, mistrza Polski 2022 i 2023. W apelu do władz żużla piszą, że pieniądze ze spółek rozchwiały rozgrywki, że wygrywa ten, kto dostał ich więcej. – Trzeba to zatrzymać natychmiast. A jeśli nie będzie to możliwe lub nie będzie takiej woli, to możliwy jest przecież bojkot Motoru – zauważają panowie Rufin Sokołowski i Jerzy Synowiec, byli prezesi Unii Leszno i Stali Gorzów.