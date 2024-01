Chcą wychować kolejnego Zmarzlika. Nie tędy droga. Kibice boją się o jedno

Bartosz Zmarzlik to ostatni poważny wychowanek Stali Gorzów. Działacze kilka lat temu postanowili, że chcą wyszkolić kolejnego tak doskonałego zawodnika. Mianem nowego, drugiego Zmarzlika określono w przeszłości chociażby Mateusza Bartkowiaka. Nie tylko on, ale i reszta nie podołała tak ogromnej presji z jaką musieli sobie radzić nie będąc jeszcze wcale żużlowcami. Teraz na świeczniku jest Oskar Paluch. 17-latek to wielka nadzieja Stali. Kibice boją się tylko o jedno.