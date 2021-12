Chcą wrócić z przytupem. Kraków blisko organizacji mistrzostw Europy

Wojciech Kulak Żużel

Kraków po kilku latach przerwy jest bardzo bliski powrotu na żużlową mapę Polski. Wiele wskazuje na to, że będzie to nie byle jaki powrót. Stolica Małopolski znajduje się bowiem w gronie potencjalnych organizatorów finału drużynowych mistrzostw Europy do lat 23.

Zdjęcie Grzegorz Walasek w barwach Wandy Kraków / Łukasz Wieszała / Newspix