Chcą ubiec rywali. Wyjadą już we wtorek?

- Na sobotę i niedzielę zaplanowaliśmy montaż band pneumatycznych - mówi dla "Expressu Bydgoskiego" Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - W poniedziałek torem zajmą się toromistrz i Jacek Woźniak. I mam nadzieję, że w środę, a może nawet i we wtorek wyjedziemy na pierwszy w tym roku trening. To wszystko pod warunkiem, że radykalnie nie zmieni się pogoda, bo to pokrzyżowałoby nasze plany. Póki co, z prognoz wynika, że mogą być jeszcze lekkie przymrozki, ale jesteśmy dobrej myśli - dodaje, tym samym dając do zrozumienia, że Abramczyk Polonia Bydgoszcz chce wyjechać na tor wcześniej niż ligowi rywale.