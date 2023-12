Chcą tego transferu. Muszą zrobić tylko jeden krok

Polonia ściągnie juniora? Borowiak na celowniku

Pod kilkoma postami w mediach społecznościowych klubu pada nazwisko "Borowiak". - Prośba do miasta i sponsorów: zróbcie, co możliwe, by sprowadzić jeszcze Maksyma Borowiaka i dać większą szansę na awans! Jak ostatnio powiedział "Pepe" (Piotr Protasiewicz - dop. red.): trzeba dać sobie jak najwięcej szans na awans już przy kompletowaniu składu, by potem nie żałować, że czegoś się nie zrobiło. Trzeba nawet zaryzykować większym nakładem, który potem się zwróci, a wiem, że miasto i sponsorzy mają ku temu wszystkie narzędzia! - napisał pan Rafał. Bardzo aktywnie w temacie juniora Fogo Unii wypowiada się też pan Jakub. - Jeżeli chcemy walczyć o awans do Ekstraligi, to prezes musi dopiąć wypożyczenie z Leszna juniora Maksyma Borowiaka. Para Karczewski - Borowiak nie będzie gorsza od pary Krawczyk - Szostak z Ostrowa. Trzeba d ołożyć drugiego silnego, jak na pierwszoligowe warunki juniora, żeby rywalizować z Ostrowem lub Rybnikiem - zaznaczył kibic Polonii.

W ostatnich dniach doszło do krótkiej dyskusji z udziałem kibiców i byłego sponsora bydgoskiego klubu - Zbigniewa Leszczyńskiego, który od kilku sezonów jest sponsorem tytularnym ekstraligowego GKM-u Grudziądz. - Gratulacje dla Mateusza. Cieszę się, że dołożyłem cegiełkę do tego, żeby trafił do Polonii. Powodzenia! - napisał pod informacją o tym, że Szczepaniak został nowym kapitanem zespołu.



Komentarz zauważyli fani, którzy w żartobliwym tonie zasugerowali, że przydałby się jeszcze jeden zawodnik. - Może dołoży pan cegiełkę do Borowiaka? Przydałby się jeszcze. - Może jakaś cegiełka do Borowiaka? No i czas powrócić z "cegiełkami" do Polonii, do siebie - napisali kibice.



Chęć kibiców Polonii to jedno, ale jest jeszcze druga strona medalu. Roczne wypożyczenie Borowiaka wiąże się z dużym wydatkiem. Mówi się, że Unia oczekuje około 250 tysięcy złotów. Wypłacić też trzeba pieniądze zawodnikowi, więc ten jeden kontrakt może kosztować około pół miliona złotych. Drugą opcją jest dosprzętowienie obecnych juniorów w kadrze, czyli Buszkiewicza i Nowaka. Kanclerz musi się zastanowić, co będzie korzystniejsze dla klubu.