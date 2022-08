Chcą szybkiego awansu. Znane nazwisko na celowniku

David Bellego w listopadzie zeszłego roku chyba zbyt bardzo zaufał swoim umiejętnościom i po naprawdę świetnym sezonie w eWinner 1. Lidze zdecydował się na życiową szansę i transfer do Fogo Unii Leszno. Racja, z jednej strony druga taka okazja mogła się już więcej nie powtórzyć, ale z drugiej strony obecnie trwające rozgrywki Francuz spisał na straty. Średnia 1,465 szału nie robi, a ponadto prezesi największych klubów na własne oczy zobaczyli, iż PGE Ekstraliga to dla niego za wysokie progi.

Teraz 29-latek przymusowo musi wrócić tam skąd przybył, czyli na zaplecze najlepszej ligi świata. Początkowe informacje na temat jego osoby były wręcz szokujące, bo żaden z klubów nie wykazywał zainteresowania ewentualnym transferem. W ostatnich tygodniach sytuacja uległa jednak zmianie. Według naszych informacji najpierw do gry włączył się H. Skrzydlewska Orzeł Łódź, a teraz równie dobre pieniądze oferuje Francuzowi Arged Malesa Ostrów i to prawdopodobnie tam będzie on jeździł w sezonie 2023.

Arged Malesa Ostrów chce ekspresowo wrócić do PGE Ekstraligi

Jeżeli te wieści się potwierdzą, to ekipa z Wielkopolski zbuduje skład, który już za rok może powrócić do PGE Ekstraligi. Poza Davidem Bellego kuszony solidną gotówką oraz jazdą blisko miejsca zamieszkania jest bowiem Tobiasz Musielak. Polak w eWinner 1. Lidze to marka sama w sobie i gwarancja dwucyfrówki w niemal każdym meczu. 29-latek decyzji szybko jednak nie podejmie, ponieważ Cellfast Wilki Krosno wciąż mają szansę na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.