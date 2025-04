Chcą się utrzymać z boską pomocą. Uwaga na "święcone paliwo"

- Nie raz widziałem, jak robi zawodnikom znak krzyża na czole - mówi o Łukaszu Kotyńskim prezes INNPRO ROW-u Krzysztof Mrozek. Jego drużyna jest zdaniem ekspertów kandydatem numer 1 do spadku. Działacz liczy, że z "boską pomocą" uda się oszukać przeznaczenie.

W finale MPPK ksiądz nie pomógł drużynie INNPRO ROW-u Rybnik

Ksiądz Kotyński w miniony weekend pojechał z drużyną do Grudziądza na finał MPPK. Paradował w parku maszyn w dresie teamu Pawła Trześniewskiego. Czasem faktycznie pomaga mu w trakcie zawodów, ale tym razem Trześniewskiego nawet nie było w składzie. Ksiądz w przebraniu nie pomógł, bo ROW zajął w MPPK ostatnie miejsce. - Wynik nie miał jednak znaczenie. To był wyjazd szkoleniowy. W drugiej kolejce jedziemy do Grudziądza - tłumaczy nam trener rybniczan Piotr Żyto. Reklama

- Na razie ksiądz Łukasz robi swoje. Odprawił mszę przed sezonem, poświęcił motocykl, wygłosił piękną homilię. Było niemal jak w Watykanie. On zresztą tam studiował - zdradza nam prezes Mrozek.

W niedzielę ksiądz Kotyński będzie lał metanol do baku zawodników ROW-u i Stali Gorzów

W niedzielę, bo wtedy INNPRO ROW inauguruje sezon meczem z Gezet Stalą, bywalcy słynnego już balkonu dla VIP-ów w Rybniku na pewno zobaczą księdza Łukasza. Będzie napełniał baki motocykli 60 razy. Cztery przed każdym z piętnastu wyścigów. - Przed każdym meczem w Rybniku proszę go, żeby ochrzcił paliwo tak, żebyśmy my jechali, a rywale już niekoniecznie. Święcone paliwo dla nas, normalne dla rywali - mówi Mrozek.

Ksiądz Kotyński w klubie pojawił się w 2017 roku. Miał uprawnienia osoby funkcyjnej przy zawodach żużlowych. Zdobył ją w okręgu PZM w Katowicach. Z tym dokumentem mógł się ubiegać o cztery stanowiska. Mógł być kierownikiem parku maszyn, wirażowym, chronometrażystą i szefem stacji paliw. Chciał być blisko zawodników, w centrum zdarzeń, dlatego postawił na lanie paliwa.

Reklama Jan Nowakowski: Życzę każdemu, żeby choć raz miał okazję pracować z kimś takim, jak Wilfredo Leon / Polsat Sport / Polsat Sport

Błogosławił zawodnikom ROW-u, robił znak krzyża na czole

W klubie czasem mają z nim problem. Ksiądz przyjeżdża nie tylko na mecz, ale wpada też na kawę do sekretariatu. Pracownicy nie wiedzą, jak się do niego zwracać. - Raz mówię mu panie Łukaszu, innym razem proszę księdza. W trakcie meczów czasem go obserwuję. Widzę, jak uwija się obok tej beczki z paliwem. Nigdy jednak nie zapomina, kim jest. Nie raz widziałem, jak robi zawodnikom znak krzyża na czole - przyznaje. Reklama

Żużel to urazowy sport, a wypadki na torze, to jest norma. Przy motocyklach bez hamulców i zawrotnych prędkościach przekraczających 100 kilometrów łatwo jednak o kraksę. Wtedy oczywiście zawodnicy bardziej potrzebują lekarza niż księdza, ale wierzący od zawsze mogli liczyć na wsparcie. Kacper Woryna opowiadał kiedyś, że w czasach startów w ROW-ie ksiądz Łukasz zawsze go błogosławił.

Ksiądz jest nie tylko członkiem obsługi technicznej, ale i kapelanem drużyny. Drugim, bo pierwszy zmarł. ROW o takie duchowe wsparcie zaczął dbać dekadę temu. Wtedy jeździł w drużynie Rosjanin Ilja Czałow. Wraz z drugim startującym w Rybniku rodakiem poprosił o popa. Chciał, żeby im błogosławił. Prezes Mrozek popa nie znalazł, ale księdza jak najbardziej. Zrobił z niego kapelana, a po jego śmierci obowiązki przejął ksiądz Kotyński.

Kierownik drużyny Radosław Kalyciok, ksiądz Łukasz Kotyński i trener Piotr Żyto. Ekipa INNPRO ROW-u Rybnik. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Maksym Drabik ma być liderem INNPRO ROW-u Rybnik. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński