Chcą postawić na niego po awansie. Właśnie oblewa ważne testy

Kvech w tegorocznym Grand Prix Challenge zajął piąte miejsce. Przed nim w zawodach za torze w Gislaved zostali sklasyfikowani: Jason Doyle, Martin Vaculik, Szymon Woźniak i Robert Lambert . Trzech z nich (oprócz Woźniaka) walczy w cyklu GP. Jeśli przynajmniej dwóch utrzyma się w cyklu, to wtedy Kvech zostanie stałym uczestnikiem na sezon 2024.

Kvech w SEC sobie nie radzi

Falubaz - ROW: ciekawy przypadek Kvecha

Czech rewelacyjnie spisał się w półfinałowym meczu I ligi w Bydgoszczy, gdzie zdobył 13 punktów z dwoma bonusami w siedmiu wyścigach. Taki wynik oznaczał porażkę ROW-u 44:46, ale i wygrany dwumeczu, bo w Rybniku gospodarze wygrali 49:41. Kvech momentami jeździł pod bandą niczym przed laty Tomasz Gollob. Doczekał się nawet pseudonimu "Czeski Gollob".



Zakładając, że do PGE Ekstraligi awansuje Falubaz, z którym Kvech ma ważny kontrakt na sezon 2024, to w przyszłym roku zobaczymy Czecha w najwyższej klasie rozgrywkowej. Posucha na pozycji U24 skłania działaczy do stawiania na debiutantów. Kvech w tegorocznej I lidze zajmuje 25. miejsce spośród wszystkich najskuteczniejszych zawodników ze średnią biegową 1,821. Rok temu był sklasyfikowany o siedem pozycji niżej - 1,618. Średnia i pozycja zawodnika oczywiście zmieni się po finale ligi.