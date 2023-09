Chcą odejścia tego zawodnika. Będzie to jego ostatni mecz?

Bjerre odejdzie z Polonii? Tego chcą kibice

W mediach społecznościowych kibice z Bydgoszczy narzekają na postawę Bjerre. - Dla Bjerre i Bellego muszą to być ostatnie mecze w naszym klubie - skomentował pan Jakub. - Panie Duńczyk, trzy punkty? Serio? Już nawet ciężko nazwać to nieporozumieniem - napisał kibic Przemek. W następnych wpisach pojawiają się kolejne mocne słowa. Sabotaż, padaka, brak komentarza - to tylko kilka wybranych wpisów . Negatywnych ocen jest znacznie więcej. Niektóre komentarze dotyczą decyzji sztabu szkoleniowego Polonii. Menedżer Krzysztof Kanclerz już nie pierwszy raz trzymał na rezerwie Benjamina Basso, mimo zawodzących bardziej doświadczonych zawodników . Aż prosiło się o szansę dla młodego Duńczyka, tymczasem w Rybniku ani razu nie wyjechał on na tor.

Oni zawiedli oczekiwania. Wskazał winnych



Pan Bartłomiej ma radę dla menedżera. - W rewanżu odważnie wstawić do składu Basso i w końcu pogonić kijem Bjerre. Pora na niego - stwierdził. - Kierownictwo drużyny nie znajduje momentu, by wpuścić, chociaż na dwa biegi Basso? Szkoda oczu na takie juniorskie błędy w zarządzaniu - ocenił pan Jakub.



Wciąż nie zostało ogłoszone pozostanie Bjerre w Polonii na następny rok. Według naszych informacji prezes Jerzy Kanclerz nie wyklucza przedłużenia umowy z Duńczykiem. Nawet jeśli do Bydgoszczy wrócą Kai Huckenbeck i Dimitri Berge, to w składzie może być miejsce dla trzeciego obcokrajowca. Oczywiście pod warunkiem znalezienia krajowego zawodnika do lat 24.



Rewanżowy półfinał z ROW-em już w najbliższą niedzielę. Tego dnia dowiemy się, czy Polonia w finale ligi powalczy o awans z Enea Falubazem. Zielonogórzanie wygrali pierwszy mecz w Ostrowie. U siebie z pewnością dopełnią formalności.