Chcą mieć spokojne lato? Nie mogą przegrać tego meczu

Wojciech Kulak Żużel

SpecHouse PSŻ Poznań po sprowadzeniu Runego Holty i Francisa Gustsa miał w tym roku nie przegrać ani jednego meczu. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna i ekipa ze stolicy Wielkopolski musi martwić się o awans do fazy play-off. Jeżeli w sobotę powinie im się noga, to zespół znajdzie się w sytuacji nie do pozazdroszczenia.

Zdjęcie Robert Chmiel / Sandra Rejzner / Flipper Jarosław Pabijan