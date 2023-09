Chcą kupić drugą gwiazdę, a tyle się mówiło o ich kłopotach

Brennan następcą Hansena czy... kolegą z drużyny?

Brennan czeka na ruch klubu, jednak bez względu na decyzję Hansena, powinien podpisać kontrakt z Wybrzeżem. Tak jasna nie jest sytuacja z obcokrajowcami i drugim krajowym seniorem. Wielu zawodników zagranicznych pozostało na rynku, ale - według naszych informacji - najbliżej transferu do Gdańska jest Niels K. Iversen.



Klub w mediach społecznościowych zapowiadał transfery gwiazd. Kasprzak już jest, a Iversen - jako brązowy medalista Grand Prix 2013 - idealnie pasuje do miana gwiazdy. Ustaliliśmy, że do finalizacji transferu niewiele brakuje. W Gdańsku istnieje temat Andreasa Lyagera. Mniejsze szanse na angaż mają natomiast David Bellego i Kenneth Bjerre. Ich szanse wzrosłyby, gdyby diametralnie obniżyli swoje wymagania finansowe. Do klubu zgłosił się Timo Lahti, z którym też były prowadzone rozmowy.