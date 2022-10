Chcą go, ale boją się o tym mówić. Na pewno znajdzie klub

Jeden ekstraligowy i kilka pierwszoligowych klubów sonduje dokładny stan zdrowia Miedzińskiego pod kątem sezonu 2023. Wynika to oczywiście po pierwsze z mocno przebranego rynku, a po drugie z tego, że żużlowiec w błyskawicznym tempie wraca do zdrowia po fatalnym upadku w Zielonej Górze. Zapewne w tym okienku jeszcze nigdzie nie podpisze, ale wiosną może być jednym z bardziej łakomych kąsków dla tych, którzy będą mieli problemy.

Komu pasowałby Miedziński?

Pytanie, jak z tą formą będzie. Zawodnik między wierszami deklaruje chęć powrotu, ale po urazach głowy przyszłość każdego człowieka, nie tylko sportowca, to wielki znak zapytania. Jeśli Miedziński faktycznie czuje się na siłach, powinien jak najszybciej przejechać kilka okrążeń w celu zweryfikowania swoich zamiarów. Co jasne, spora część środowiska nie jest zachwycona podejściem zawodnika. Wiele osób radzi mu wprost, by dał sobie spokój.