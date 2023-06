Chcą Ekstraligi, a nie mają dwóch polewaczek. Na torze zdali test

W Bydgoszczy w ostatnich dniach panowała niepewność, ponieważ pod znakiem zapytania stał występ Davida Bellego. Francuz, który upadł w meczu ligi angielskiej, nie zdążył wykurować się na starcie z gdańszczanami. W jego miejsce w składzie Polonii pojawił się 19-letni Bartosz Nowak. To jednak wcale nie oznaczało konieczności jazdy trzecim juniorem, bo na rezerwie pod numerem "16" był Benjamin Basso. Duńczyk w końcu miał pełne pole do popisu. Na początku sezonu nie mógł rozwinąć skrzydeł, nie dostawał od sztabu szkoleniowego zbyt wielu okazji do startów (do meczu z Wybrzeżem pojechał tylko w czterech wyścigach).



Posiadacze programu zawodów musieli naprawdę wiele rzeczy przekreślać, gdyż również menedżer Eryk Jóźwiak wprowadzał zmiany od pierwszej serii. Zawodzący w poprzednich spotkaniach Norbert Kościuch tym razem został w parku maszyn, a od początku na tor wyjechał z rezerwy Mads Hansen. Decyzja o pozostawieniu Kościucha w parkingu okazała się słuszna. Duńczyk na bydgoskim torze prezentował się świetnie, pewnie wygrał dwa swoje pierwsze wyścigi, dlatego Wybrzeże nawiązywało walkę.



Polonia miała przewagę, ale Wybrzeże nie odpuszczało

Zespół z Bydgoszczy bardzo powoli budował swoją przewagę, choć przyszło to znacznie łatwiej niż kilkanaście dni temu w meczu z InvestHousePlus PSŻ-em. Dzięki podwójnym zwycięstwom w biegu czwartym i ósmym gospodarze wypracowali sobie ośmiopunktową zaliczkę (28:20), która później nieco została zmniejszona przez drużynę z Gdańska. Oprócz wcześniej chwalonego Hansena mocnym punktem przyjezdnych okazał się Nicolai Klindt, ale tego należało się spodziewać. Ten doświadczony żużlowiec uwielbia się ścigać na stadionie przy ulicy Sportowej.



Od pierwszej serii występował Keynan Rew, jednak nie był to błyskotliwy występ Australijczyka. Jóźwiak stracił do niego cierpliwość po trzech wyścigach, gdy zawodnik wypożyczony z Fogo Unii miał na swoim koncie raptem dwa punkty (zdobyte na kolegach z zespołu). Polonia znów nie zachwycała, ale indywidualnymi występami miejscową publiczność ożywiali: Wiktor Przyjemski oraz Andreas Lyager. Ten drugi w wyścigu szóstym przeprowadził akcję dnia, kiedy napędził się pod samą bandą i wysforował się przed Klindta.



Awaria polewaczki i dłuższa przerwa

Prezes Polonii - Jerzy Kanclerz po poprzednim sezonie deklarował walkę o awans do PGE Ekstraligi. Z tych słów się nie wycofuje i wciąż chce stoczyć w play-offach walkę z Enea Falubazem o wygraną w 1. Lidze Żużlowej, ale zespoły z najwyższej klasy rozgrywkowej powinny posiadać rezerwową polewaczkę. Klub aspirujący do elity również mógłby powoli się do tego przepisu stosować. Awaria polewaczki spowodowała prawie 40-minutową przerwę w zawodach. Wszyscy czekali na przyjazd straży pożarnej, która musiała przyjechać, żeby zrosić tor. Czas rozegrania meczu mocno się rozciągnął, co w PGE Ekstralidze byłoby nie do przyjęcia.

Przebudzenie Bjerre na wagę zwycięstwa

Do występu Przyjemskiego i Lyagera nie można się przyczepić, ponieważ obaj poprowadzili bydgoszczan do wygranej. Przebudzenie w drugiej fazie zawodów Kennetha Bjerre okazało się niezwykle istotne. Gdyby Duńczyk nie znalazł takiej prędkości, to goście mogli się jeszcze mocniej postawić. Zwłaszcza że dość przeciętnie jechał Basso. Wynik punktowy 21-letniego żużlowca nie powala na kolana. Ale to nie koniec. Momentami wydawało się, że ma w wyścigu trzech przeciwników. Tak przeszkadzał kolegom na torze. Strasznie wolnym motocyklem dysponował Daniel Jeleniewski, który przegrał... z młodzieżowcem Sewerynem Orgackim. Była to największa niespodzianka.



Polonia ostatecznie pokonała Wybrzeże 49:41. To czwarte zwycięstwo bydgoszczan w sezonie (mają też dwie porażki). Położenie gdańszczan w tabeli jest znacznie gorsze. Dla nich mecz prawdy odbędzie się w sobotę. Jeśli na własnym torze wygrają za trzy punkty z beniaminkiem w Poznania, to pozostaną w grze w fazę play-off. Ewentualna porażka zagwarantowałaby naprawdę nerwową drugą część rundy zasadniczej.

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ: 49



ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK: 41



Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 49

9. Daniel Jeleniewski 1+1 - (1*,0,0,-,-)

10. Szymon Szlauderbach 5+1 - (2*,2,1,0,0)

11. Kenneth Bjerre 10+1 - (2,1*,3,3,1)

12. Bartosz Nowak NS

13. Andreas Lyager 13+1 - (2,3,2*,3,3)

14. Wiktor Przyjemski 14 - (3,3,3,2,3)

15. Olivier Buszkiewicz 2 - (1,0,1)

16. Benjamin Basso 4+1 - (1*,2,1,0)



Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 41

1. Daniel Kaczmarek 6+2 - (0,1*,2*,1,2)

2. Nicolai Klindt 15 - (3,2,3,3,2,2)

3. Norbert Kościuch NS

4. Keynan Rew 2 - (1,0,1,-,-)

5. Michael Jepsen Jensen 7 - (0,3,2,2,0)

6. Miłosz Wysocki 2 - (2,0,0)

7. Seweryn Orgacki 1 - (0,1,0)

8. Mads Hansen 8+2 - (3,3,0,1*,1*)



BIEG PO BIEGU:

1. Hansen, Bjerre, Jeleniewski, Kaczmarek - 3:3

2. Przyjemski, Wysocki, Buszkiewicz, Orgacki - 4:2 (7:5)

3. Klindt, Lyager, Basso, Jepsen Jensen - 3:3 (10:8)

4. Przyjemski, Szlauderbach, Rew, Wysocki - 5:1 (15:9)

5. Hansen, Basso, Bjerre, Rew - 3:3 (18:12)

6. Lyager, Klindt, Kaczmarek, Buszkiewicz - 3:3 (21:15)

7. Jepsen Jensen, Szlauderbach, Orgacki, Jeleniewski - 2:4 (23:19)

8. Przyjemski, Lyager, Rew, Hansen - 5:1 (28:20)

9. Klindt, Kaczmarek, Szlauderbach, Jeleniewski - 1:5 (29:25)

10. Bjerre, Jepsen Jensen, Basso, Wysocki - 4:2 (33:27)

11. Klindt, Przyjemski, Kaczmarek, Basso - 2:4 (35:31)

12. Bjerre, Klindt, Buszkiewicz, Orgacki - 4:2 (39:33)

13. Lyager, Jepsen Jensen, Hansen, Szlauderbach - 3:3 (42:36)

14. Przyjemski, Kaczmarek Hansen, Szlauderbach - 3:3 (45:39)

15. Lyager, Klindt, Bjerre, Jepsen Jensen - 4:2 (49:41)



