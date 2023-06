Chamski atak na juniora. To przechodzi ludzkie pojęcie

Kiedy Jacek Frątczak był menadżerem Apatora Toruń, to wprowadził zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zawodów i treningów. Zrobił to, bo zwłaszcza młodzi zawodnicy siedzieli z nosami w swoich smartfonach i czytali, co o nich piszą kibice, a potem to przeżywali. Słowa czy opinie siedziały im w głowie i miało to przełożenie na ich jazdę.

Nic nie usprawiedliwia gróźb, jakie dostawał Pludra

Frątczak wiedział, co robi. Jednak, jak tak dalej pójdzie, to juniorzy zaczną się bać w ogóle wyjeżdżać na tor. Kacper Pludra po faulu na Chrisie Holderze oberwał w sieci, jak nigdy dotąd. Fakt, że jego atak był głupi, bezmyślny nie usprawiedliwia ludzi, którzy grozili Pludrze.

- Zatrzymajmy to, bo młody chłopak może sobie z tym nie poradzić. On to bardzo przeżywa - mówił nam Krzysztof Cegielski, były żużlowiec i ekspert. - Nie chciał tego zrobić celowo i rozumie, że przesadził. Wiek i ranga wyścigu zrobiły swoje. To wszystko go przerosło. Nic jednak nie tłumaczy tego, że Kacper otrzymuje teraz groźby karalne. To nie jest normalne, że kibice grożą mu śmiercią.

Z Paluchem jest tak samo. Wiadro pomyj niczym nieuzasadnione

Z Paluchem, który w głupi sposób skasował Janusza Kołodzieja w wyjazdowym meczu ebut.pl Stali w Lesznie jest podobnie. Kibice życzą mu śmierci lub co najmniej ciężkiej kontuzji. Jesteśmy w posiadaniu screena z komentarzami z profilu zawodnika. Zawodnik, pewnie widząc, co się dzieje, potem skasował możliwość ich dodawania. Zanim to zrobił, wylało się na jego głowę wiadro pomyj.

Słowne ataki i groźby pod adresem zawodników stają się coraz bardziej powszechne. Kibice w mediach społecznościowych nie mają żadnych hamulców. Nie zdają sobie kompletnie sprawy z tego, że ich słowa mogą kogoś zaboleć, zranić, że to nie jest tak, że krytykowana osoba przeczyta kierowane pod jej adresem inwektywy i przejdzie nad tym do porządku dziennego.

Oskar Paluch w Srebrnym Kasku.. / Paweł Wilczyński

Oskar Paluch z tatą Piotrem Paluchem i trenerem Piotrem Świstem. / Paweł Wilczyński