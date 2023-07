Cenzura po bydgosku. Blokują na potęgę

Szybka Kontra. To ich skreśli trener kadry. WIDEO

Media mają to samo. Albo chwal, albo nie pisz wcale

Zachowanie Polonii wobec kibiców wygląda nam całkiem znajomo. Istnieje bardzo duża grupa dziennikarzy, którzy na mecze w Bydgoszczy mają "bana", bo napisali coś krytycznego pod adresem klubu. Zasadniczo tam dzieli się dziennikarzy na dobrych oraz "hejterów". Przy czym hejter to ten, który ośmielił się coś skrytykować, zaś dobry to ten, który chwali, a gdy dzieje się źle, po prostu milczy . Stąd też wielu przedstawicieli mediów ma w Bydgoszczy zakaz wstępu.

Klub łamie tym samym regulamin zakładający, że jeden przedstawiciel każdej redakcji musi otrzymać akredytację na wybrany mecz. Przedstawiciele sztabu nie rozmawiają z określonymi redakcjami, a następnie mają pretensje, że tekst powstał bez nich i w ogóle są to same bzdury i "hejt". Wyjątkiem jest tu Jacek Woźniak, który zachowuje się bez zarzutu i należy to pochwalić.