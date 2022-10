Ceny szaleją. Tylko tyle zostaje im w kieszeni

Ta stawka, to jest absolutne minimum dla żużlowca eWinner 1. Ligi

400 tysięcy za podpis albo, jak mówią w klubach na przygotowanie do sezonu, przy obecnych cenach części, paliwa i wszystkiego, co potrzebne do jazdy, to nic wielkiego. Rok temu połowa tej kwoty zostawała w kieszeni zawodnika po zimowych zakupach. Teraz zostanie najwyżej stówka.