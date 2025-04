Centymetry od tragedii. Przeżył chwile grozy, modlił się tylko o jedno

Żużel zbiera żniwo. Tai Woffinden wciąż leczy rany w szpitalu w Rzeszowie, gdzie trafił po upadku w meczu sparingowym Stali z Cellfast Wilkami Krosno. Lista obrażeń mistrza jest tak długa, że ten sezon ma z głowy.

Długa lista zawodników na L-4. Złamany palec Łaguty, przykry uraz Szlegiela

Woffinden nie jest jedynym pechowcem. Artiom Łaguta od kilku dni jeździ ze złamanym palcem po upadku w Kryterium Asów, a Leon Szlegiel, junior Gezet Stali Gorzów leczy się po uszkodzeniu krocza na treningu. W motorze Szlegiela urwał się łańcuch i stąd takie nietypowe obrażenia. Na przymusowe L4 trafili też Mikołaj Krok, Szymon Szlauderbach czy Erik Riss. Reklama

Naprawdę niewiele brakowało, by na liście pechowców znalazł się też rewelacyjny Duńczyk Michael Jepsen Jensen. W jednym z biegów finału MPPK urwał się amortyzator w jego motocyklu. W latach 90. takie rzeczy zdarzały się często, bo używano amortyzatorów z pralki. I choć obecnie stosowane rozwiązania są o wiele doskonalsze, to jak widać, nie dają one 100-procentowej gwarancji bezpieczeństwa.

Jensen modlił się tylko o jedno. Skutki mogły być opłakane

Jensen modlił się tylko o to, żeby amortyzator nie wpadł w szprychy przedniego koła. Gdyby tak się stało, to rozprułby szprychy, a motocykl wyrzuciłby zawodnika. Kibice oglądaliby coś w rodzaju katapulty. Trudno ocenić, co mogłoby się stać, gdyby doszło do takiego upadku. Skutki mogłyby być opłakane.

A już sam fakt, że Jensen poradził sobie, jadąc bez amortyzatora, zasługuje na duże uznanie. Ciężko się jedzie bez tej części, ale Duńczyk sobie poradził i wygrał bieg. To tylko pokazuje, w jak znakomitej formie już u progu sezonu. Po pierwszych występach w Anglii mówiono, że GKM chyba popełnił błąd, zatrzymując Jensena. Jednak też już wygrał prestiżowe zawody MAXTO ITS IMME, gdzie startowali najlepsi żużlowcy PGE Ekstraligi na czele z Bartoszem Zmarzlikiem. Reklama

Reklama Real Madryt trenuje przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów z Arsenalem / AP / © 2025 Associated Press

Na torze pobił Zmarzlika. Z takim Jensenem mogą nieźle namieszać

W finale MPPK też pobił Zmarzlika na torze w serii zasadniczej zawodów. Ponownie spotkał się z nim w dodatkowym biegu o złoto. Tym razem przegrał, co nie zmienia faktu, że formę ma błyskotliwą. Rok temu 33-latek został objawieniem Ekstraligi. Po kilku latach chudych wrócił do elity i na koniec sezonu trafił do TOP10. Wciąż mu jednak mało.

Gdyby coś się Jensenowi stało, to Bayersystem GKM Grudziądz, jego polski pracodawca miałby olbrzymi problem. Szczęście jednak zawodnikowi dopisało. A z takim Jensenem GKM może naprawdę nieźle namieszać.

Torben Hansen i Michael Jepsen Jensen na finale MPPK 2025. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Michael Jepsen Jensen w rozmowie z Wadimem Tarasienko. Finał MPPK. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński