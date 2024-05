Cena za tych zawodników szokuje. Prezesi mogą się mocno zdziwić

Sztab szkoleniowy beniaminka Metalkas 2. Ekstraligi szybko wybrał koncepcję składu. Od drugiej kolejki formacja seniorska praktycznie nie zmienia . Dlatego gotowi do wypożyczenia są zawodnicy, którzy nie łapią się do meczowej "ósemki". - Chcemy, żeby jeździli. W tym momencie nasza drużyna dobrze się prezentuje. Może nie widać tego po punktach w tabeli, ale idziemy w dobrym kierunku - mówi w rozmowie z Interią prezes Michał Drymajło.

Metalkas 2. Ekstraliga. Texom Stal Rzeszów podejmuje ważne decyzje

Po pięciu spotkaniach rzeszowianie mają cztery punkty, dzięki domowym zwycięstwom z drużynami z Łodzi i Gdańska. - Myślę, że wygrywamy mecze, które powinniśmy wygrywać. Jesteśmy coraz bliżej celu, jakim jest utrzymanie. Później powalczymy o play-off, czyli zaatakujemy szóste miejsce. Jeśli wszystko się ułoży, to jest szansa nawet na piąte. Sztab szkoleniowy widzi taki skład, więc chłopcy dostali informację, że mogą szukać sobie klubów - tłumaczy nasz rozmówca.



Mimo zielonego światła na zmianę pracodawcy Kildemand i Świdnicki normalnie są brani pod uwagę przy ustalaniu składu. - W tej chwili nie mają ofert. Mogę zdradzić, że ich nowe kluby nie będą płacić pełnej kwoty, jaką zapłaciliśmy zawodnikom za podpis. Bardziej chodzi nam o to, aby im pomóc. Peter jest świetnym zawodnikiem, który odnajdzie się w kilku klubach Metalkas 2. Ekstraligi, a w Krajowej Lidze Żużlowej już na pewno. Mateuszowi z kolei brakuje jazdy w kontakcie. Pomoże mu zejście ligę niżej lub do U24 Ekstraligi - dodaje.