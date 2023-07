Cementowali mu kręg. Cieszył się, że rusza nogami

Generalnie to była najmniej bolesna, ale najtrudniejsza moja kontuzja. Przede wszystkim dla głowy. Nie jest to fajne, jak leżysz w szpitalu i cieszysz się, że ruszasz nogami. Trudno to przetrawić. To trudny czas. Wyszedłem już z tego i bardzo szybko wróciłem na dobre tory

~ wyznał Kubera