Nicolai Klindt nie był w tym roku mocnym ogniwem Arged Malesy Ostrów, ale w dwóch meczach z Wilkami w Krośnie wypadł całkiem nieźle. W zasadniczej zdobył 8 punktów, w finale 8 punktów z bonusem. Cellfast Wilki widzą w Duńczyku potencjał.

Klindt opcją awaryjną za Milika

Jeśli więc Ostrów po awansie odstrzeli Klindta, o czym się mówi, a w Krośnie nie dogadają się z Vaclavem Milikiem, to wtedy klub ma siąść do rozmów z Milikiem.

Opcja wymiany Klindta na Milika to jedno (Czech na lodzie nie zostanie, bo jak informowaliśmy jest nim zainteresowany MF Trans Landshut Devils). Druga sprawa, to roszada na pozycji U-24. Wilki ustawiły się w kolejce po Madsa Hansena z OK Bedmet Kolejarza Opole.

Długa kolejka do Hansena

Tutaj jednak kolejka jest długa, bo Zdunek Wybrzeże Gdańsk i Aforti Start Gniezno też chciałyby młodego Duńczyka. Hansen jeździł dobrze w drugiej lidze, błysnął w finałach IMŚJ, więc wydaje się ciekawą opcją.

W przypadku Wilków Hansen jest zabezpieczeniem na wypadek, gdyby coś nie wyszło z Patrykiem Wojdyło. Polski zawodnik U-24 po sezonie 2021 chciałby wyższego kontraktu. Mówi się o 150 tysiącach złotych za podpis i punkcie wycenianym na 2,5 tysiąca. Wojdyło jest po dobrym sezonie, ma oferty z innych klubów, więc podniósł żądania. Inna sprawa, że nie są one specjalnie wygórowane.

Dodajmy, że zawodnicy U-24 w eWinner 1. Lidze są teraz w cenie. Frederik Jakobsen po tym sezonie zamienił Start na ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz, a Patrick Hansen przeniósł się z Ostrowa do Moje Bermudy Stali Gorzów. Dwóch dobrych żużlowców na tej pozycji zniknęło. W zasadzie to trzech, bo Andreas Lyager za rok nie będzie mógł startować jako U-24. Kandydatów do zastąpienia wyżej wymienionych zbyt wielu nie ma, więc ci, którzy są, podnoszą stawki.