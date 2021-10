Cegielski krytykuje podwyżkę limitów. Mówi o patologii

PGE Ekstraliga ma podnieść limity finansowe. Dla żużlowców to dobra wiadomość, ale Krzysztof Cegielski nie zostawia na pomyśle suchej nitki. – Od dawna mówię, że limity to patologia. Z tego są same kłopoty, a zawodnicy są szantażowani – mówi szef stowarzyszenia żużlowców Metanol.

