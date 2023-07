Cały tydzień chodził, jak galareta. Dopilnował toru

- Pewnie można pomyśleć, wybiec do przodu. Jesteśmy jednak świeżo po meczu i trudno o tym myśleć. Jeśli groził nam spadek do 1. ligi, to dla nas najważniejsze jest to, że być może nie spadniemy. Play-offy są w tym momencie drugoplanową rzeczą. Na razie musimy się cieszyć ze zwycięstwa i trzech punktów oraz z tego, że koledzy wrócili na tor i cała drużyna należycie funkcjonowała i jeździła. Do piątku się wszystkiego odechciewało, bo wcześniejsze mecze grubo przegrywaliśmy. Za dużo tego wszystkiego było, ale każdy wie jaka jest historia - powiedział Janusz Kołodziej.