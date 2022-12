Całujmy ich po rękach. Bez nich żużel mógłby się zwinąć

Na koniec postanowiłem wyróżnić mecenasów polskiego żużla. W tej kategorii kierowałem się zresztą, co chyba zrozumiałe, dokonaniami danej firmy, nie tylko w ostatnim sezonie, ale także w paru ubiegłych. W ten sposób chciałem docenić te podmioty, zarówno państwowe i prywatne, które nie wyparły się żużla w najtrudniejszym gospodarczym czasie pandemii, gdzie przecież szereg firm wycofywało się ze wspierania speedwaya, bądź definitywnie, bądź czasowo. Jednak te "czasowe" odejścia, to zawieszenie współpracy sponsorskiej, nierzadko przeistaczało się w praktyce w zerwanie z żużlem i całkowite zakręcenie kurka z pieniędzmi. Na szczęście szereg podmiotów, biznesów, korporacji zostało z "czarnym sportem" także na "złe" ,słusznie zresztą zakładając, że po burzy COVID-19 zaświeci słońce. I tak też się stało!

3. Orlen - sponsor reprezentacji Polski i Bartosza Zmarzlika (z nim kontrakt siedmiocyfrowy) Nie będę skromny i powiem, że poczytuję to sobie za honor i zasługę, że wiosną 2019 roku namówiłem Anvil - spółkę-córkę Orlenu do wejścia na żużlowy pokład w charakterze sponsora reprezentacji biało-czerwonych. Potem spółka - matka, czyli Orlen zdecydowała, że przejmie od spółki - córki ten zaszczyt i finansowanie naszej narodowej reprezentacji w rozgrywkach Speedway of Nations i wszelkich innych, np. w meczach towarzyskich. To dla mnie nobilitacja, że już siódmy rok z rzędu jestem Patronem Honorowym wszystkich meczów żużlowej reprezentacji Polski (ściślej: odbywających się na terenie naszego kraju);