Całe miasto wstrzymało oddech, dopiero teraz trener uspokaja. „Nie ma zagrożenia”

Takich upadków, jak ten Tobiasza Musielaka z końcówki sezonu 2023 zdecydowanie nie chcemy oglądać . Polak tak walczył z zielonogórskimi rywalami w półfinale Metalkas 2. Ekstraligi, że zaliczył nieprzyjemne spotkanie z nawierzchnią toru. Kraksa miała fatalne skutki, ponieważ u żużlowca doszła do poważnego złamania nogi. Widok zawodnika wjeżdżającego na noszach do karetki mówił sam za siebie. Jeszcze tego samego dnia konieczna była operacja złamanej kości piszczelowej. Zabieg na szczęście zakończył się sukcesem i popularny "Tofeek" kilka tygodni później rozpoczął rehabilitację.

Praca nad całkowitym wyleczeniem urazu trwa właściwie do dziś, co nie powinno być zaskakującą informacją. Kibice w związku z tym obawiają się o dyspozycję jednego ze swoich ulubieńców. Arged Malesa punktów Tobiasza Musielaka potrzebuje niczym tlenu, zwłaszcza po przymusowym wypożyczeniu utalentowanego Jakuba Krawczyka do Betard Sparty Wrocław. Małą lukę w formacji juniorskiej chcą wykorzystać rywale z Bydgoszczy oraz Rybnika.