Całe miasto przyjedzie tam dla niego. To będzie smutny widok

Wiktor Przyjemski przerósł w tym sezonie Speedway 2. Ekstraligę (dawniej 1. Ligę Żużlową) . W wieku 18 lat był tam najlepszym zawodnikiem, choć rywalizował z bardzo znanymi rywalami, dla niektórych mógłby być nawet synem. Przyjemski walczył choćby z Krzysztofem Buczkowskim, który jest od niego o 19 lat starszy. I od tego Buczkowskiego pod względem średniej biegowej okazał się lepszy. Teraz jednak to ten starszy pojedzie w Abramczyk Polonii, a młokos odszedł do Platinum Motoru Lublin. I za kilka miesięcy po raz pierwszy pojedzie w nowych barwach.

Debiut Wiktora na torach PGE Ekstraligi przypadnie wedle wszelkiego prawdopodobieństwa na weekend 13-14 kwietnia. Będzie to wyjazdowe spotkanie w Grudziądzu. W sezonie 2023 Motor bardzo się tam potknął, co było wielką sensacją. Będący mistrzem Polski zespół wysoko poległ. Ta wygrana GKM-u wydatnie przyczyniła się do utrzymania gospodarzy w lidze. Rzecz jasna nikt w Lublinie nie bierze pod uwagę ponownej porażki w Grudziądzu. Tym bardziej, że zespół wydaje się jeszcze mocniejszy niż przed kilkoma miesiącami.