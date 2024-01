PGE Ekstraliga. Artiom Łaguta wrócił w gorszej formie

Łaguta nie wrócił z takim przytupem, choć wciąż należy do ścisłej światowej czołówki. W zakończonych w październiku rozgrywkach sklasyfikowano go na szóstej pozycji ze średnią biegową 2,242. Wygrał 48 z 95 wyścigów (51 proc. zwycięstw). Kiedy znajdował się w swojej najwyższej formie, to procent zwycięstw był wyższy. W mistrzowskim sezonie 2021 oraz w sezonie 2018 wynosił 57 proc. Jeszcze częściej Rosjanin zwyciężał w 2020 roku, kiedy wygrał aż 63. procent swoich wszystkich biegów.



To był pierwszy jego kosmiczny sezon. Jeździł jeszcze dla klubu z Grudziądza, ale zapracował na transfer do Sparty, z którą już w pierwszym roku startów zdobył Drużynowe Mistrzostwo Polski (powtórzył sukces osiągnięty przed laty z Unią Tarnów). We Wrocławiu nie jest już niekwestionowaną gwiazdą, tutaj jest jednym z wielu mocnych ogniw. Być może stąd troszkę słabsze rezultaty, jednak w 2021 roku - już jako reprezentant Sparty - wykręcił trzecią średnią w lidze (za Bartoszem Zmarzlikiem i Maciejem Janowskim).



Rok wcześniej był drugi. Również za Zmarzlikiem, który zdominował nie tylko cykl Grand Prix, ale też zmagania w PGE Ekstralidze. Był najlepszym zawodnikiem w sześciu z ostatnich ośmiu sezonach.