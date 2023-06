Były wizytówką cyklu. Zniknęły i już nie wrócą? [FELIETON]

W Pradze na Grand Prix przyszło kolejne rozczarowanie. Co prawda nie moje, ale dużej części kibiców. No bo jak to tak Bartek nie wygrał? Przyjęło się już od dawna, że faworyt jest jeden i jest nim właśnie on. Kiedyś podobnie było z Tomkiem Gollobem, który wyjeżdżając do każdego biegu z założenia go wygrywał. Dzisiaj Bartek ma ten sam syndrom. Nie ma go przy całym szacunku ani Maciej Janowski, ani Patryk Dudek. Ich wyścigi są oczywiście emocjonujące, ale nikt nie zakłada ich stuprocentowej wygranej. Z Bartkiem jest inaczej. Każda jego porażka uznawana jest jako straszny wypadek przy pracy. Kibice oraz eksperci dyskutują potem, dlaczego tak się stało.