Były wicemistrz świata wybrał klub. To zdecydowało

- Chcę zdobywać jak najwięcej punktów dla drużyny. Play-offy to jest minimum. Później wszystko może się wydarzyć, zaczynamy od nowa. Pojedziemy po jak najlepszy wynik - oznajmił Krzysztof Kasprzak w pierwszym wywiadzie w nowych barwach. Deklaracja jazdy w najważniejszej fazie sezonu nie jest przypadkowa, ponieważ Zdunek Wybrzeże montuje ciekawą ekipę . W zespole na pewno zostanie kapitan - Nicolai Klindt, a ponadto działacze liczą na cud i pozostanie Madsa Hansena.

Szybka Kontra. Konflikt w Sparcie Wrocław? Potencjalny brak mistrzostwa Zmarzlika to kradzież. WIDEO

Szybka Kontra. Konflikt w Sparcie Wrocław? Potencjalny brak mistrzostwa Zmarzlika to kradzież. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Dlatego Krzysztof Kasprzak wybrał Wybrzeże Gdańsk

Nowy nabytek gdańskiej drużyny z pewnością na brak ofert pochodzących z pierwszoligowych ośrodków nie mógł narzekać. Dlaczego wybór padł więc akurat na stolicę Pomorza? - Na pewno kluczowy element to gdański tor. Jest trudny, techniczny. Ja takie tory lubię, przecież długo jeździłem w Gorzowie Wielkopolskim. Jeśli chodzi o tory pierwszoligowe, w ostatnich latach chyba nigdzie nie bywałem tak często jak w Gdańsku. I to jest kolejna rzecz - mam dobry kontakt z menedżerem Erykiem Jóźwiakiem. Nigdy nie robił problemów, gdy chciałem wpaść potrenować, czy przetestować sprzęt. W Gdańsku zawsze byłem mile widziany. Wiem też jaki jest plan na zespół, co również miało wpływa na moją decyzję o przenosinach nad morze - wyjaśnił.