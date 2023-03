Były trener Duńczyków uderzył w nowego selekcjonera! „Trudno mi zrozumieć”

- Oczywiście, że byłem zaskoczony tym, że duńska federacja wybrała na to stanowisko kogoś, kto nadal jeździ na żużlu. Wiem, jak zajęty byłem pełniąc tę rolę . Czułem, że to praca na pełen etat. Trudno mi zrozumieć jak Pedersen znajdzie czas na prowadzenie reprezentacji i jazdę w tym samym czasie - mówi Hans Nielsen w rozmowie z fimspeedway.com.

Asystent na wagę złota

- To oczywiście wybór federacji, która wie, że można ułożyć pracę tak, by to działało. To ważne, że Pedersen ma za asystenta Henrika Mollera, który będzie bardziej zajęty niż wcześniej. Moller będzie miał pod opieką więcej zadań - przyznaje Hans Nielsen.