Były prezes uderza w klub. "Rzygać mi się chce"

- Chciałbym bardzo podziękować zarządowi za brak zaproszenia mojej skromnej osoby na SGP jako "ojca" sukcesu powrotu Grand Prix do Gorzowa. Jak sądzę dzisiaj będą "błyszczeć" na lożach osoby, które najgłośniej krzyczały, po co te słabe igrzyska w Gorzowie (można się "zrzygać", jak na to wszystko patrzę) - napisał na swoim profilu Marek Grzyb. Wpis oczywiście został umieszczony jeszcze przed turniejem, który w kapitalny sposób wygrał Bartosz Zmarzlik.