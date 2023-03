Były prezes nie ma złudzeń. To oni psują widowiska

Sokołowski: Komisarze psują widowiska

W pierwszej kolejności Rufin Sokołowski zwrócił uwagę na pracę komisarzy. - Psucie widowiska w żużlu przez komisarzy torów polega na tym, że robią tor tak, żeby najlepiej jechało się przy krawężniku. Gospodarze, w przeciwieństwie do gości, zawsze pojadą bliżej bandy. Czyli wybijają im atut własnego toru. Powoduje to mniejszą liczbę wyprzedzeń i spadek atrakcyjności zawodów. Kibice wstają dwukrotnie w trakcie wyścigu - kiedy gospodarze wygrają start 5:1 oraz kiedy miejscowy zawodnik wyprzedzi gościa na dystansie. Po to ludzie przychodzą na żużel. Jak im się to zabierze, to przestają chodzić - komentuje były działacz.



Frekwencja mocno spadła, m.in. w Lesznie. W 2022 roku średnia wyniosła zaledwie 5,5 tysiąca (przed covidem była dwukrotnie wyższa). - To bezwzględnie wina polityki cen biletów władz klubu, które przyszły po mnie. Ja miałem średnią widownię w I lidze, a później w ekstralidze około 11 tysięcy. Ale to nie była moja zasługa, tylko zasługa moich poprzedników, którzy wprowadzili taką politykę cenową, że dzieci były przyzwyczajone do oglądania żużla na żywo. W telewizji oglądano tylko powtórki, żeby wszystkie wydarzenia sobie poukładać. Bilety dla kobiet i dzieci były niezwykle tanie, ceny symboliczne. Młodzież miała mieć nawyk oglądania żużla na żywo. Później powstały spółki, które nie interesowało nic innego od zysków. Ulgi dla każdego zaczęły ginąć. Na razie zniszczono jedno pokolenie kibiców - ocenia Sokołowski.