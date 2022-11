Co ciekawe, w tegorocznym okienku transferowym For Nature Solutions Apator znów próbował przekonać zawodnika do zmiany otoczenia. Na niekorzyść częstochowskich działaczy, w pewnym momencie do gry włączyła się także Moje Bermudy Stal, która próbowała na wszelkie możliwe sposoby załatać dziurę po odchodzącym do Lublina Bartoszu Zmarzliku. W Gorzowie Miśkowiaka ostatecznie nie będzie, bo swoje ostatecznie osiągnął zielona-energia.com Włókniarz.