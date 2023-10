Były mistrz świata ciągle bez pracy. "Szuka frajera"

Krzystyniak: Pedersen szuka frajera

Trudne położenie Duńczyka na giełdzie transferowej skomentował żużlowy ekspert Jan Krzystyniak. - Nie jestem zaskoczony brakiem ofert dla Pedersena. Temu zawodnikowi chodzi jedynie o to, żeby złapać jakiegoś frajera i podpisać dobry kontrakt. Jak co roku. A te kontrakty były jedne z największych, patrząc na zawodników z górnej półki - mówi Krzystyniak.



- Chodzi o to, że Pedersen chce podpisać dobry kontrakt, a potem ten sezon przepękać. Wielokrotny indywidualny mistrz świata nie powinien tak się zachowywać i postępować. Mam na myśli to, co robił w meczach GKM-u. Pewnie teraz nie podpisze kontraktu, tylko poczeka do wiosny i zjawi się ktoś chętny. Wtedy Duńczyk podpisze kontrakt za nieprawdopodobnie duże pieniądze - dodaje nasz rozmówca.