Były mistrz Polski o przyszłym sezonie. "Nie wiem, czy uda mi się znaleźć klub"

Już w marcu dyrektor sportowy Falubazu - Piotr Protasiewicz chwalił Curzytka za bardzo dobrą postawę w sparingach. Gdy przyszła liga, to zawodnik wypożyczony z Wrocławia utrzymał solidny poziom. W tej chwili plasuje się na 33. miejscu spośród wszystkich sklasyfikowanych zawodników I ligi ze średnią 1,559.



Decyzja o przenosinach do Zielonej Góry wydaje się najlepsza z możliwych. W poprzednim klubie Curzytek zawsze był w cieniu drugiego juniora, w Falubazie to on jest liderem formacji i dokłada ważne punkty do dorobku drużyny.