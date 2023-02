Były mistrz Polski miał jeździć w Stali, ale klub zmienił ustalenia

Po sezonie 2006 Protasiewicz miał podpisać kontrakt w Rzeszowie . Był dogadany z tamtejszą Stalą, ale jak się okazuje, na przeszkodzie stanęły zmiany w ustaleniach, które zdaniem żużlowca zaszły tuż przed ostateczną finalizacją porozumienia. - Miałem obrany kierunek na Stal Rzeszów. Ustaliliśmy, że podpiszę tam umowę na lata 07-08, ale przyjechałem z żoną na memoriał Nazimka i wówczas pani Marta zaczęła zmieniać ustalenia . Ja się na to zgodzić nie chciałem - mówił we wspomnianym podcaście Protasiewicz.

Słowa byłego mistrza Polski i drużynowego mistrza świata mogą być o tyle zaskakujące, że Marta Półtorak ma od lat dobrą opinię, chwalą ją zawodnicy, a kibice Stali mówią wprost, że ich klub najlepsze czasy przeżywał właśnie wtedy, kiedy ona była u sterów. Protasiewicz w swojej wypowiedzi zasugerował to, że gdy miało dojść do podpisania umowy, prezes Stali zmieniła coś na jego niekorzyść i to dlatego ostatecznie do klubu nie przyszedł. Trafił do Zielonej Góry i jeździł tam już do końca swojej kariery.