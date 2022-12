Były menedżer mówi o terminarzu. To go naprawdę zdziwiło

W miniony weekend opublikowano kalendarz PGE Ekstraligi na nowy sezon. Oczywiście najwięcej dyskusji było na temat pierwszej kolejki, która odbędzie się już na początku kwietnia. Wówczas Zooleszcz GKM Grudziądz pojedzie z Włókniarzem, Apator ze Stalą Gorzów, Unia Leszno z Wilkami Krosno, a Motor z Betardem Spartą Wrocław. Oczywiście najbardziej hitowo zapowiada się to ostatnie starcie, które będzie konfrontacją dwóch ostatnich mistrzów PGE Ekstraligi. Fakty są takie, że niesamowicie wzmocniona Sparta może być bardzo trudnym rywalem dla Motoru, nawet w obliczu wzmocnienia lublinian Bartoszem Zmarzlikiem. To będzie wielkie widowisko.

Wojciech Dankiewicz zauważył ciekawą rzecz. Mianowicie Wilki Krosno pojadą do Leszna na początek swojej przygody z PGE Ekstraligą. - Tym jestem zaskoczony. Niemal zawsze beniaminek miał pierwszy mecz u siebie. Tym razem zrobiono inaczej, ale to wcale nie znaczy, że to jakieś utrudnienie dla Wilków. Zespół został bardzo wzmocniony, są duże nazwiska, mistrz i wicemistrz świata. Jeszcze w kwietniu powinni zdobyć pierwsze punkty - ocenia. Dodajmy, że zapewne najlepszą okazją ku temu będzie mecz u siebie z GKM-em, który został zaplanowany tuż przed majówką.