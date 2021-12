Kamil Hynek, Interia: Zbigniew Paprocki z Grupy Azoty poinformował, że chemiczny gigant wesprze tarnowski klub w kolejnym sezonie. Jak trwoga to do Grupy?

Zbigniew Rozkrut, były działacz Unii Tarnów: Zaraz, zaraz. Pan twierdzi, że to już pora otwierać szampany?

Aż tak to może nie. Ale fakty są takie, że największy sponsor zostaje po spadku drużyny do 2. Ligi Żużlowej. Tylko kwota jaką przekaże Grupa Azoty jest owiana tajemnicą.

- W sumie to ona jest jawna i wynosi tyle, ile punktów zdobędą na torze zawodnicy. Pan Paprocki zadeklarował radiu RDN, że sponsor nie opuści klubu w potrzebie, tak jak głosi hasło z tarnowskim żużlem od zawsze. Tyle, że trzeba na każdym kroku zaznaczać, iż Grupa Azoty będzie gwarantem realizacji umów w zakresie płatności zawodników. Ja rozumiem to tak, że kasa będzie lądować od razu w kieszeniach żużlowców, a żadna transza nie przejdzie przez klub. Wcześniej to klub rozdysponowywał kasą jak chciał. Ja zadałbym inne pytanie. Czy to są wszystkie koszty związane z prowadzeniem klubu i drużyny ligowej? Gdzie środki na resztę opłat?

Reklama

Po latach rozpasania i przelewów prosto do klubowej kasy, to chyba sprawiedliwy układ. Przynajmniej zawodnicy będą na bieżąco spłacani.

- Teoretycznie nie powinno być zatorów w wypłatach, ale reszta spraw będzie na barkach klubu.

Wracamy do modelu z 2012 roku, gdy Grupa Azoty zabezpieczała kontrakty Janusza Kołodzieja i Macieja Janowskiego.

- A jest jeszcze organizacja meczów, pracownicze pensje, ochrona, która też nie przyjdzie na zawody charytatywnie.

Dzierżawa stadionu?

- Jeśli miasto chce zrobić coś dobrego dla klubu, to niech odstąpi od opłaty z dzierżawę i wystarczy. Ok. pół miliona w skali roku, to są gigantyczne pieniądze. Ratusz nie musi już potem dawać tych trzydziestu kilku tysięcy na kawę do ekspresu. Średnia 400-500 kibiców na stadionie na każdym meczu nie zrównoważy kosztów, jeśli chodzi o prowadzenie spółki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Tam polecą iskry. Potrzebna kamera na traktorze. WIDEO INTERIA.TV

Aż tak pan źle wróży?

- A ilu fanów regularnie chodziło na eWinner 1 . Ligę?

No dobrze, ale kibice mieli już dość dziadostwa w klubie, starego zarządu, słabej jazdy ukochanej drużyny, serii porażek.

- Kibicem się jest, a nie bywa. Na dobre i na złe. To będzie brutalne, co teraz powiem, ale nie wierzę, że miłość fanów do żużla w Tarnowie nagle odżyje. Obym się mylił.

Grupa Azoty wzywa do pomocy miasto. Wręcz apeluje, aby Ratusz zaczął przychylniejszym okiem patrzeć na sport.

- A wzywać to może.

Dobre.

- Jak się człowiek topi i woła pomocy, a nie ma nikogo wokoło, to i tak utonie.

To tak jak z Grupą Azoty i Unią. Gdyby nie potentat chemiczny z Mościc, to żużel już dawno poszedłby na dno.

- Grupa jest takim respiratorem dla żużla w Tarnowie. Ciągle podpina Unię pod aparaturę. Panowie z Azotów wysyłają do lokalnego środowiska, działaczy klubu sygnał, że owszem będziemy waszym sponsorem, ale wy też musicie coś dać do siebie, wykonać jakieś kroki. Jeżeli zmiany i efekty będą zauważalne, pierwszy wstanę i zacznę bić brawo. Z drugiej strony, proszę zauważyć, u nas przeważnie było tak, że jak Grupa Azoty przeznaczała pieniądze na speedway, to zarządzającym zawsze było mało. Podejrzewam, że jakby teraz spółka dostała i pięć milionów, to na końcu, przy rozliczeniu wyszłoby, iż jeszcze "parę złotych" brakuje do zamknięcia sezonu. Ale było, minęło. Jest nowy zarząd, nowi ludzie. Obserwuję, kibicuję i jestem ciekaw jak los żużla się potoczy. Mam nadzieję, że nie upadnie definitywnie.