Były działacz ujawnia tajemnicę. Władze szykują nowy przepis

W sieci wybuchła wielka afera, gdy wyciekły nowe kevlary gorzowskiej Stali na tegoroczne rozgrywki. Kibicom nie przypadły one do gustu. Błyskawicznie zauważyli podobieństwo do tych z Lublina, które zamiast miedzianych logotypów mają kolor złoty, świadczący o zajętej przez nich pozycji w ubiegłym sezonie. Sympatycy ubolewali głównie, że usunięto z kombinezonów kolor żółty. Poczuli się jakby ktoś im odebrał tożsamość.

Gdy spytaliśmy Jacka Gumowskiego o opinię na temat tych kevlarów, to wytłumaczył nam, że to krok w odpowiednim kierunku. Poniekąd takie samo zdanie ma także Ireneusz Zmora, który postanowił wytłumaczyć kibicom, że brak żółtego koloru na plastronie nie oznacza usunięcia go z barw klubowych.

Były działacz ujawnia, że władze Ekstraligi planują w 2025 roku wprowadzić nowy zapis regulaminowy, dotyczący właśnie kevlarów. Gorzowianie zastosowali się rok wcześniej, aby przyzwyczaić już swoich kibiców do nowego designu.

Trzeba zacząć od tego, że zmiana kolorystyki kevlarów nie oznacza zmiany barw klubowych. Barwy nadal będą żółto-niebieskie, a kevlar jest niebieski z monochromatycznymi logotypami. Taki trend widać od dawna w Ekstralidze. Z tego co mi wiadomo, to od roku 2025 takie podejście do projektowania kevlarów ma być obowiązkowe dla wszystkich ekstraligowych klubów. Kevlar jest naprawdę czysto-przejrzysty. Może pokusiłbym się o jakieś żółte wstawki, aby zachować mimo wszystko te barwy, jednakże skoro za rok ma to być obligatoryjne dla wszystkich, to Stal wykonała krok rok wcześniej ~ tłumaczy Zmora.

Im nowe stroje odpowiadają

Jak już wspomnieliśmy fani momentalnie zaczęli porównywać nowy kombinezon do tego Platinum Motoru Lublin. Żartowali sobie, że w ten sposób chcą zachęcić Bartosza Zmarzlika do powrotu. Wszak teraz wyglądałby jak wśród swoich, gdyby przyjechał do Gorzowa w podobnym kevlarze, co miejscowi zawodnicy.

Nowy wzór chwalą przede wszystkim sponsorzy, którzy będą jeszcze bardziej przejrzyści, co sprzyja eksponowaniu ich marki. Cieszą się także trenerzy, którzy uważają, że łatwiej będzie się prało taki odcień niebieskiego. A zawodnicy chcą się dobrze w nim prezentować, a odmówić tego nie można, że strój jest elegancki. Najbardziej po prostu zabolał miejscowych fanatyków brak żółtego koloru, czyli jednego z głównych barw klubowych. Reklama

Podprowadzające Moje Bermudy Stali Gorzów / Tomasz Jocz / Flipper Jarosław Pabijan

Kibice Stali Gorzów / Tomasz Jocz / Flipper Jarosław Pabijan