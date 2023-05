Byli w szoku. Goście zachowali się, jak Japończycy

W żużlu jest tak, że podczas meczu boksy są niesamowicie zabrudzone . Trudno jednak tego uniknąć. Mnóstwo małych przedmiotów, często jeszcze zawiniętych w foliowe czy plastikowe opakowanie. Czasami po prostu nie ma kiedy poszukać śmietnika, rzuca się to gdzieś pod siebie. Do tego są różne substancje, smary, płyny wyciekające z motocykla. O resztkach nawierzchni, które przyczepiają się do sprzętu, nawet nie ma sensu wspominać. Po zawodach park maszyn wygląda, jak pobojowisko. Sprzątanie zajmuje sporo czasu. Ale nie zawsze trzeba je przeprowadzać .

To nie są dobre dni Startu, ale tu zachowali się niczym piłkarze z Japonii

Rzecz jasna przypomnieli się od razu japońscy kibice podczas mundialu w Katarze. Media wielokrotnie pokazywały, jak wyglądały ich sektory po zakończeniu meczów, nawet tych przegranych. Idealny porządek, ład i czystość. To rzecz niespotykana w Europie, zwłaszcza gdy dany zespół przegra spotkanie. Japonia to jednak kraj zupełnie innych reguł, tam od najmłodszych lat uczy się dzieci porządku i szacunku do pracy innych oraz swojej. Start Gniezno także pokazał, że ten szacunek ma. I za to należą się wielkie brawa.