Byli nad przepaścią, a teraz takie informacje. Zasłużony klub ma wielkie plany

Żużel. Unia Tarnów powiększa budżet. Prezes opowiada o szczegółach

Ostatnie tygodnie były bardzo pracowitym okresem w klubie. - Staramy się odwiedzać wszystkie okoliczne tarnowskie firmy i prosić o wsparcie. Jest naprawdę duże zainteresowanie. Gdzie tylko się udajemy, to przeważnie spotkanie kończy się umową - od skromnych do większych zastrzyków finansowych. Cały czas pracujemy nad pozyskaniem sponsora tytularnego, który ułatwiłby nam dopięcie budżetu do końca roku - opowiada prezes Unii. Powoli widać efekty działań. - Każdego dnia przybywa minimalnie dwóch sponsorów. Ze sponsorem tytularnym jest mega ciężko, dlatego zbieramy ziarnko do ziarnka i robią się naprawdę fajne kwoty . Duże firmy planują budżety na dany rok już w październiku i w listopadzie, stąd tak ciężko nam o sponsora tytularnego - dodaje Góral.

Kamil Góral: Awans celem Unii Tarnów

Czy Unia Tarnów wypłaciła kasę za przygotowanie do sezonu?

Góral wyznał nam również, że pieniądze za przygotowanie do sezonu nie zostało jeszcze przelane zawodnikom w całości. - Zostały należności do wypłacenia, natomiast mamy z nimi dżentelmeńską umowę. Obiecałem zawodnikom, że 70 proc. wpływów z biletów pójdzie do podziału dla nich, będzie to równa kwota. Oczywiście liczymy na frekwencję na stadionie i prosimy kibiców o liczne wspieranie klubu, bo też są naszym ważnym sponsorem - przyznaje prezes Unii.



Zapytaliśmy też działacza, czy klub nie chciał zaproponować zawodnikom renegocjacji kontraktów podpisanych w listopadzie 2023 roku. - Renegocjacji nie prowadziliśmy. Powiedzieliśmy zawodnikom, że będziemy robić wszystko, aby uzbierać wystarczający budżet, by wypełnić podpisane wcześniej umowy - podsumował Góral.