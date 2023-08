Byli krok od życiowego sukcesu, ale są załamani. „To nas boli”

Mówiłem to już wcześniej, ale muszę to powtórzyć. Jestem zadowolony jaką pracę wykonuję do spółki z Simonem Steadem. Jeśli zapytałbyś mnie sześć lat temu, czy srebrny medal zdobyty podczas Drużynowego Pucharu Świata to sukces i brałbym w ciemno, odpowiedziałbym, że tak. Po sobotnim wieczorze drugie miejsce nie smakuje dobrze. Prawdą jest, że ostatnie lata są dla nas bardzo dobre. Gdy jednak jesteś tak bliski zwycięstwa czujesz, że coś przegrałeś, a nie, że coś wygrałeś. To boli

~ skomentował Oliver Allen