Byli faworytem ligi, teraz niewielu w nich wierzy. To będzie nokaut

Po nieoczekiwanej porażce w dwumeczu z PSŻ-em Poznań i awansie do półfinałów jako "szczęśliwy przegrany", notowania Polonii Bydgoszcz drastycznie spadły. W nienajlepszej dyspozycji jest obecnie Kai Huckenbeck, a to jeden z liderów. Jego dyspozycja jest bardzo istotna w kontekście walki o finał Metalkas 2. Ekstraligi.

To Arged Malesa Ostrów Wielkopolski jest faworytem do zwycięstwa półfinałowej batalii z Polonią Bydgoszcz. Pierwszy półfinał odbędzie się na stadionie w Bydgoszczy, a Leszek Tillinger przewiduje nokaut. Wierzy w Polonię i wskazuje klucz do zwycięstwa w dwumeczu.

- Dalej wierzę w Polonię Bydgoszcz. Presja będzie spoczywać na Ostrowie. To faworyci, a w przeszłości potrafili mieć spore problemy w Bydgoszczy. Kluczem do zwycięstwa będzie przede wszystkim dostrojenie się do toru. Jeśli Bydgoszczanie to zrobią w pierwszym spotkaniu i wywalczą przewagę, to mogą być spokojni. Na własnym torze są na tyle niebezpieczni, że mogą znokautować rywala. Typuję 54:36 w pierwszym spotkaniu dla miejscowych - mówi Tillinger.

Żużel. Takiej przewagi Ostrów nie odrobi. Bajerski jest zbyt doświadczony

Jeśli faktycznie Polonia zyska tak dużą przewagę w spotkaniu domowym, może być spokojna o rewanż. Tak wytrawny gracz, jak Tomasz Bajerski tego nie roztrwoni.

- Jeśli Polonia wywalczy przewagę, to powinni ją obronić na wyjeździe. Tomasz Bajerski potrafi się posługiwać programem zawodów i nie można mieć pretensji do prowadzenia zespołu. Kwestia pozostaje w rękach zawodników. Sam Bajerski ma doświadczenie, bo i prowadził już drużyny i wie o co chodzi w kwestiach technicznych - zakończył Tillinger.

