Była żoną gwiazdy, teraz pracuje w markecie. Internauci nie mogą w to uwierzyć

Szybka Kontra. Hit transferowy w PGE Ekstralidze! To zmieni układ sił w lidze. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Dzięki pracy zgubiła 9 kilogramów

"Różnie było z moją wagą. Całe życie ważyłam około 48-49 kg. 3 lata temu nie wiem dlaczego, nagle poszło wszystko do góry. Pewnie mało ruchu i wieczne siedzenie na kanapie. W najmocniejszym momencie było 63 kg. Przy wzroście 163 ponad 10 kg więcej to już spora różnica. Poszłam do pracy, zaczęłam się ruszać i zaczęło spadać. Aktualnie jest 45-55 (kg) i chyba chciałabym żeby już tak zostało. Wrzucam, bo często ktoś prosi mnie żebym wysłała zdjęcie sylwetki. Proszę bardzo" - oznajmiła na Instagramie Patrycja Obierko-Hampel.