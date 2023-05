Był załamany, płakał. „Nie możemy go podeptać”

Gdy 3 lata temu dostał polskie obywatelstwo i zaczął startować jako Polak, to wydawało się, że teraz jego kariera nabierze rozpędu. Zwłaszcza że Betard Sparta Wrocław otoczyła go troskliwą opieką. Klub dbał o to, żeby Gleb Czugunow miał dobry sprzęt i mechaników, którzy pomogą mu właściwie wyregulować silniki. Czugunow miał tylko wsiadać na motocykl i jechać. I robił to nieźle. Dostał nawet powołanie do reprezentacji Polski.