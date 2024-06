Był wrogiem publicznym numer jeden, teraz noszą go na rękach. Cud w Malilli

Nie Bartosz Zmarzlik, nie Robert Lambert, nie Max Fricke . To Phil Morris w sobotę wieczorem odbierał zdecydowanie najwięcej gratulacji. Bo to on był jednym z największych zwycięzców. Kolejny raz pokazał, że jest po prostu geniuszem w kwestii wiedzy o tym, jak zachowuje się nawierzchnia. Zrobił kapitalne zawody na torze, który dwie godziny wcześniej po prostu pływał po długich opadach deszczu. To był majstersztyk Morrisa.

W Malilli od 17:30 do 20:00 padało właściwie bez przerwy. Zapewne w większości przypadków byłoby już po zawodach, a ich niedoszli uczestnicy siedzieliby spakowani w busach. Ale nie tu. Phil Morris gdy tylko deszcz ustał, wziął się za robotę. Ściągnął mokrą warstwę, przemieszał wszystko i zaprosił go ścigania. Nikt nie odmówił, bo nikt poza Morrisem nie miał niczego do gadania. I słusznie, bo to on jest dyrektorem.