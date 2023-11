Był rozchwytywany na giełdzie transferowej. Przeszedł drogę od przeciętniaka do lidera

Sebastian Zwiewka, Interia: Gratuluję udanego sezonu. Chyba może pan powiedzieć "w końcu!". Po dwóch bardzo przeciętnych latach przyszedł sezon, w którym zajął pan dziesiąte miejsce w klasyfikacji indywidualnej ze średnią biegową 2,055. Skąd taka przemiana? Robert Chmiel, zawodnik OK Bedmet Kolejarza Opole : Przede wszystkim wytrwałość i ciężka praca. To pierwsza sprawa. Po drugie: wielkim czynnikiem na pewno jest to, że klub z Opola mi zaufał, dając szansę pojechać od pierwszego meczu bez żadnej walki o skład i bez żadnej presji. Kolejną sprawą jest świeższy sprzęt. Miałem więcej sprzętu, więcej dobrego sprzętu. Na poprawę wyników składa się bardzo wiele czynników. Mógłbym wymieniać i wymieniać, ale tak już jest w tym sporcie. Żeby było dobrze, to wszystko musi się złożyć w jedną całość. Był to kluczowy sezon? Wcześniej pewnie w pana głowie pojawiały się pytania, czy dalsza jazda ma jeszcze sens. - I chyba ma. Jednak umiem dobrze jechać. Kwestia sprzętu jest tutaj głównym czynnikiem. Po prostu trzeba mieć za co pojechać, zbudować sobie team i motocykle. Pewnie to samo powie wielu zawodników, którym się coś nie udało.

Robert Chmiel był na celowniku kilku klubów

Zawodnik OK Bedmet Kolejarza mówi o pracy i przygotowaniach

Dlaczego Chmiel tak późno odpalił?

"Ochrona" w postaci pozycji U24 panu nie pomogła, bo odpalił pan dopiero jako 25-latek. Czy po drodze zostały popełnione jakieś błędy?



- Ciężko to stwierdzić. Teraz jestem innym zawodnikiem pod względem mentalnym. Dużo rzeczy się u mnie zmieniło, po prostu to czuję. Poprzednie lata były gorsze, ale jak już mówiłem, złożyły się na to brak sprzętu i jazdy po zakończeniu wieku juniora. Kiedy jest się juniorem, to tej jazdy jest aż nadto, a później bardzo ograniczyły się moje występy w turniejach i zawodach, bo w 2020 roku miałem okazję pojechać tylko w paru wyścigach w lidze.



Nie było to dla mnie łatwo. Z pewnością jest to powód słabszych wyników i zbyt mało pewnej, agresywnej jazdy. Nie było wyników, nie było sprzętu, co przełożyło się na głowę i brak jazdy. Później powoli tej jazdy było w mojej przypadku więcej, dysponowałem coraz szybszymi motocyklami. Zadziałała też głowa i to mnie cieszy. Chcę, żeby było tak jak najdłużej i lepiej.



Zapytam jeszcze o czas spędzony w Poznaniu. Chwilę pan tam spędził.



- W 2020 roku byłem tam gościem pod koniec sezonu w II lidze. Otrzymałem pomoc od klubu. Zostałem też tam na następny rok, ale było ciężko z finansami. Pan Jakub Kozaczyk później uratował sytuację, bardzo mu dziękuję za to, że zwrócił długi poprzedniego klubu, który po prostu nie wypłacił zawodnikom pieniążków. Prezes Kozaczyk załatwił sprawę i podpisał ze mną kontrakt na jeszcze jeden sezon.