Żużlowcy z Australii mniej więcej w lutym opuszczają swój kraj, aby w Europie zarabiać na chleb. Od marca ścigają się w różnych ligach, a do swojej ojczyzny wracają ledwie na trzy miesiące w zimie. To trudna rozłąka z rodziną i najbliższymi. Nic więc dziwne, że po powrocie do Australii zawodnicy celebrują ten wyjątkowy czas.