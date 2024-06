Był najlepszy na świecie. Teraz jedzie, bo musi

Gdyby pięć lat temu ktoś powiedział, że Bartosz Smektała będzie miał takie problemy jako senior, wielu pukałoby się w czoło . Najlepszy junior świata, najpewniej jeden z najlepszych w historii tego sportu. Wychowanek Unii Leszno zapowiadał się na kapitalnego żużlowca, wielu uważało że może być mistrzem świata. Tymczasem po wejściu do grona seniorów z Bartoszem zaczęło dziać się coś złego. I tu już nie chodzi tylko o same wyniki, ale też o styl jazdy, który wygląda bardzo niepokojąco .

W odczuciu wielu osób Smektała ma coś w rodzaju blokady, która nie daje mu skutecznie walczyć na trasie. Bardzo mało wyprzedza, a za to często sam jest wyprzedzany. Czy to kwestia strachu? Trudno jednoznacznie ocenić, ale ewidentnie widoczne jest zostawianie rywalom ogromnej ilości miejsca do ataku. Smektała traci pozycje na potęgę, zdarza mu się z pierwszej spaść na czwartą. Kibice Unii rozkładają ręce, nie poznając zawodnika.