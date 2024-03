Był lepszy od medalisty mistrzostw świata. Ten transfer mógł się wydarzyć

Łęgowik w klasyfikacji najskuteczniejszych żużlowców Krajowej Ligi Żużlowej uplasował się na 16. miejscu (średnia 1,857). Był wyraźnie lepszy od drugiego polskiego seniora w kadrze Startu, byłego srebrnego i brązowego medalisty indywidualnych mistrzostw świata juniorów Kacpra Gomólskiego (30. miejsce i średnia 1,638). - Po dłuższej chwili mogę powiedzieć, że to był dobry rok, choć sam wymagam od siebie więcej - powiedział w wywiadzie dla portalu polskizuzel.pl.

Wychowanek Włókniarza Częstochowa jako junior posmakował jazdy w wyższych klasach rozgrywkowych, m.in. w PGE Ekstralidze. Gdy wkroczył do grona seniorów, to zaliczył nieudany sezon w pierwszoligowym Wybrzeżu Gdańsk (sezon 2017). Od tego momentu startuje tylko w KLŻ. - Myślę, że jestem na dobrej drodze, aby ten sezon był jeszcze lepszy. Plany i ambicje sięgają mojej przyszłości w Speedway 2. Ekstralidze, lecz na razie mamy do wykonania swój plan - stwierdził.