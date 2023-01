CBA zatrzymało go już latem 2019. Stracić miały firmy Gudzowatego

Kłopoty Ś. zaczęły się latem 2019. To wtedy CBA zatrzymało biznesmena, a sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Postawiono mu zarzut wyprowadzenia 96 milionów ze spółek, którymi zarządzał. Stracić miały na tym firmy należące do nieżyjącego już Aleksandra Gudzowatego, jednego z najbogatszych Polaków. W kwietniu 2020 wpłacił 3 miliony kaucji i wyszedł na wolność. Za chwilę ponownie trafił za kratki.

Dał pierwszy milionowy kontrakt w polskim żużlu

W 2002 roku został prezesem Rafinerii Trzebinia i znowu wrócił do sportu, bo firma zaangażowała się w sponsoring Unii Tarnów. Rafineria w złotych dla Unii latach 2004-2005 przekazywała na klub 6 milionów złotych rocznie. Do Unii sprowadzono gwiazdy: Tony’ego Rickardssona i Tomasza Golloba. Ten drugi dostał milionowy kontrakt. W tamtych czasach to była rekordowa suma. Dzięki pieniądzom pompowanym przez Ś. do klubu Unia zdobyła dwa złote medale.